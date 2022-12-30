Встреча с Пеле изменила жизнь футболиста Булыкина: «Замотивировал меня»

Фото, видео: www.globallookpress.com / SVEN SIMON; 5-tv.ru

Российский спортсмен считает, что с кончиной легенды ушла и целая футбольная эпоха.

Российский футболист, мастер спорта РФ и участник сборной страны 2003 и 2004 годов Дмитрий Булыкин, почтил память умершего бразильского игрока с мировым именем Пеле. В 2003-м после матча Россия — Швейцария легенда спорта побывал в Москве, возложил цветы к памятнику Льву Яшину на старом стадионе «Динамо» и познакомился с «коллегами». В том числе, ему был представлен Булыкин. Этот момент запомнился россиянину навсегда.

«Умер Пеле, ушла целая футбольная эпоха. Мне, наверно, еще печальней, потому что этот человек меня замотивировал, когда в 2003 году приехал в Москву, и на стадионе „Динамо“ мы сделали шикарную фотосессию, когда держали мяч головами, и я ему подарил динамовскую футболку с фамилией Пеле. Ну а когда он про меня сказал на Первом канале, это дало мощный стимул для моего развития», — сказал спортсмен.

Трехкратный победитель чемпионата мира Эдсон Арантис ду Насименту по прозвищу Пеле был неизлечимо болен раком толстой кишки. Прошлой осенью ему удалили опухоль, позже назначили химиотерапию. Этой зимой футболиста в очередной раз госпитализировали с общим отеком тела, сердечной и почечной недостаточностью.

Пеле находился под наблюдением специалистов, в социальных сетях шутил, мол, снова в больнице с «ежемесячным визитом». Но в последнее время визиты превратились в постоянное пребывание в палате, химиотерапия уже не помогала, и спортсмен получал только паллиативную помощь. Он умер в окружении семьи, попрощавшись с близкими и поклонниками, в возрасте 82 лет.

«Он навсегда останется в памяти королем футбола. Он очень много забивал, показывал шикарную игру, поэтому навеки вписал себя в футбольную историю», — заключил Булыкин.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о жизненном пути Пеле и его спортивных победах, а также публиковал эксклюзивное интервью с его бывшим соперником — игроком сборной СССР Владимиром Пономаревым.