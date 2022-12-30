Киркоров раскрыл правду о романе с Азизой: «Мама готовилась к встрече невесты»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Исполнители были увлечены друг другом 35 лет назад, но до свадьбы дело не дошло. Король отечественной эстрады рассказал, какие отношения его связывают с бывшей пассией.

Народный артист РФ Филипп Киркоров с теплотой вспомнил время, когда его сердце было увлечено певицей Азизой Мухамедовой (Выступает под именем Азиза. — Прим. ред.). С тех пор минуло 35 лет, за пылкими чувствами не последовало продолжения, но до сих пор звезды близки и дружны. Несостоявшийся брак превратился в иные отношения, как выясняется, гораздо более крепкие и долговечные.

Как рассказал Киркоров, он не скрывал нежности к Азизе, часто приглашал ее в гости. Родители поп-короля тоже познакомились с артисткой и уже рассчитывали на скорое пополнение семьи невесткой. Однако ничего не вышло из влюбленности исполнителей, вспыльчивость и сложные характеры их оказались несовместимы. Остаться друзьями это, к слову, не помешало.

«Мы дружим 34 года. А раньше с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?.. Азиза все время куда-то уплывала от меня… Жизнь нас с ней то бросала, то соединяла. Но я всегда знаю, что у меня есть такой друг, как она. Азиза может мне позвонить в любое время суток, даже ночью. Как и я ей. Она знает, что я — всегда рядом», — цитирует Киркорова портал Рrozvezd.

Филип Киркоров всегда раз видеть Азизу, их любовь превратилась в дружбу. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Как пишут авторы материала, в интервью народный артист будто бы сожалел, что роман его тогда закончился, толком и не начавшись. Киркорову сегодня 55, и он одинок, его бывшей пассии — 58, в прошлом году она впервые официально вышла замуж. Избранником певицы стал молодой итальянец Александро Лортэ. На самом деле «итальянца» зовут Александр Соколов, но годы жизни и бизнеса за границей и фантазия супруги превратили его имя в нечто более звучное и изысканное.

Всего несколько месяцев пара была счастлива в браке. Невозможность родить любимому ребенка и неудачи в поиске суррогатной матери обессилили Азизу, и когда муж уехал в Италию по делам, она попросила не возвращаться. Но чувства оказались сильнее женского решения, настойчивый Лортэ приехал в Москву и переубедил жену. Ранее, писал 5-tv.ru, Азиза рассказала о семейной жизни и планах на церемонию венчания.