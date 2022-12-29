«Каток и много леденцов»: как пройдет елка от Федерации бокса в Подмосковье

Фото, видео: рождественскаясказка2023.рф Сайт мероприятия организованного Федерацией бокса России; 5-tv.ru

Организаторы обещают: никому скучать не придется, ведь для каждого обязательно найдется развлечение по душе.

Ярко детей Подмосковья поздравит Федерация бокса. Уже завтра в Серпухове стартует благотворительная елка под названием «Рождественская сказка». Гостей ждут атракционы, квесты и мастер классы известных боксеров! Приехать может любой желающий. Что для этого нужно сделать, расскажет Олег Барышев.

Непонятно, кто больше ждет рождественские праздники в семье Чикирис — родители или дети. В этом году они поедут на остров Русский — увидеть рождественскую сказку от Федерации бокса.

«Все приезжают достаточно популярные боксеры, проводят мастер-классы, интересно детям. Мальчики любят бокс, они занимаются у нас дзюдо», — рассказал отец Олег Чигирис.

Интересно будет всем поколениям. На огромной территории острова Русский можно путешествовать из сказки в сказку. Стать рыцарем, подружиться с богатырем, помочь зайцу в очередной раз обхитрить волка.

«Я хочу увидеть там каток, много всяких леденцов, много всяких боксеров», — рассказала Василиса.

«Я хочу покататься на оленях», — поделился Саша.

Увидеть вживую, а уж тем более провести тренировку вместе с олимпийскими чемпионами для них и есть новогоднее чудо. Звезды спорта на новогодних праздниках федерации бокса будут каждый день.

«Ну представляете себе, не каждый человек может потренироваться вместе с олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Они там будут. Я считаю, что это отлично для детей, для молодежи, да и вообще для взрослых даже позаниматься вместе, посмотреть, набраться чего-то хорошего, это хорошее дело», — рассказал олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Вход свободный, но чтобы оказаться в волшебном мире на острове Русский, нужно пройти регистрацию на сайте. В прошлом году с Федерацией бокса новогодние праздники отметили четверть миллиона человек, в этом году здесь ждут еще больше гостей.

«Мы боремся за это, чтобы все праздники, которые мы делаем, должны быть бесплатны для молодежи, для детей, для взрослых, для любого поколения», — рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Отгонять мороз песнями и танцами. В программе живые выступления популярных артистов страны. На сцену выйдут кумиры школьников и те, кого с удовольствием послушают взрослые. На остров русский уже второй раз приедет Иеромонах Фотий.

«Семья — это основа несокрушимости нашей страны, и я думаю, чтобы достичь такого вот духа и понимания этого, нужно быть всегда сплоченными, быть сообща и воспитывать детей в правильном духе уже с самого раннего детства и приобщать, конечно, к нашим традициям», — рассказал отец Фотий.

Свежий воздух, яркие впечатления и интересная программа, некоторые детали которой специально не раскрывают, поэтому каникулы с боксерами на острове Русский станут настоящим рождественским приключением.