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Накануне Зеленский заявил, что Украина в уходящем году помогла Западу «найти себя».

Читатели немецкой газеты Die Welt считают, что поведение президента Украины Владимира Зеленского очень изменилось.

В частности, немцы раскритиковали его заявление о том, что Запад перестал бояться Россию.

«Съездил в Вашингтон и стал говорить за всех на Западе?» — пишет один из жителей Германии.

Другой вопрошает, почему Зеленский вообще думает, что может говорить за всех?

«Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб», — добавил другой читатель газеты.

Другой же пользователь вообще высказал мнение, что украинский лидер «живет в параллельной вселенной».

На днях киевские власти сообщили о желании провести в конце февраля «мирный саммит» под эгидой ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гутерреша. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, дипломатический диалог важен для завершения конфликта, так как мирные переговоры играют главную роль в любом противостоянии. При этом он подчеркнул, что Россию стоит включить в список участников саммита только после «необходимого международного суда».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ФРГ раскрыли замысел Зеленского о проведении «мирного саммита». Лидер Незалежной лишь создает видимость дипломатии, на самом же деле не стремится к серьезным переговорам с Россией. При этом, в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что конфликт с Россией отражается и на тех странах, которые поддерживают Украину, и где население все больше выступает за мирные переговоры.