Ночь для себя: несколько причин, чтобы не отмечать Новый год

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У вас может быть плохое настроение, финансовые проблемы или вы празднуете иудейский Новый год.

Вам не хочется отмечать в этом году праздники? Новогодняя ночь кажется скучным и грустным занятием, но вы боитесь позволить себе такую роскошь, как не празднование главной ночи в году? Не стоит. Вы можете себе это позволить, и вот почему.

Денежный вопрос

Финансовые проблемы или желание сэкономить — вполне резонная причина для того, чтобы отменить празднование Нового года, пишет Сибкрай.ру. Зачем вам лишние траты на огромный стол, подарки и гостей, если можно спокойно провести эту ночь во сне, а деньги никуда не испарятся?

Чувство одиночества

У каждого россиянина новогодние праздники ассоциируются с компанией друзей, семьей за большим столом и шумными вечеринками, которые длятся еще десять дней. Но если вам в этом году не хочется шума и людей в своем окружении, то почему бы не посвятить новогоднюю ночь только себе? Вы это заслужили. Можно отправиться в путешествие или хорошо выспаться, надев беруши от звуков бесконечных салютов за окном.

Семейное застолье

Бывает, что очень не хочется сидеть за огромным столом, слушая одни и те же истории из детства, которые вам рассказывают каждый год. Просто измените ваш формат праздника в этом году. Ведь общение с родственниками может привести даже к ознобу, жару и недомоганию.

Нет настроения

Вся предновогодняя суета не имеет к вам никакого отношения, если вы решили не отмечать праздник в этом году. Вы имеете право на просмотр грустных фильмов, бокал вина и крепкий сон. Ну, или если вам хочется, например, поработать. Все зависит только от вас!Более того, вы можете отмечать китайский или иудейский Новый год.

Вред экологии

Многие люди в разных частях света не отмечают Новый год из-за вреда экологии. Большое количество упаковочных бумаг, которое потом выбрасывается на свалку, елки в мусорных контейнерах.... Все это не разумно.

Подведение итогов года

А еще, если вы вдруг не празднуете этот Новый год, то можно составить большой план на 2023. Обдумать, каким был прошлый, и придумать себе новые цели. Это довольно полезное занятие, на которое часто не хватает времени.

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