«Момент критического выбора»: какое будущее ждет Аллу Пугачеву

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Коллеги по цеху считают, что знаменитую певицу увезли против ее воли, а эксперты предрекают возвращение на родину.

Певица Алла Пугачева сбежала из России после начала частичной мобилизации. Общественность строит догадки о будущем артистки и ее семьи в Израиле, в то время как астролог Тамара Глоба спросила всю правду у звезд. Она поделилась секретами вселенной с KP.RU.

Эксперт сделала признание, что поклонники до сих пор симпатизируют певице, ведь многие выросли на ее песнях. Фанаты оценивают знаменитость за творчество, а не поступки. По словам астролога, в 2023 году в жизни певицы случится разлом.

«Может быть момент критического выбора… Когда ей будет предложен выбор — буквально в период ее дня рождения. И после этого могут возникнуть трудности, которые касаются ее дел, ее финансов. Я думаю, что это очень важный период для нее», — объяснила Глоба.

Астролог отмечает, что крупные перемены коснутся финансов, личной жизни, здоровья и положения в обществе, а их результат закрепится на следующие два года.

Согласно прогнозу Глоба, выводы и окончательные решения Пугачева должна будет принять до апреля 2023 года.

«Вопрос возврата для нее естественный. Она хочет вернуться, ей это надо. Но, наверное, во многом поток такого станет возможен, только начиная с 2024 года», — поспешила огрочить знаменитость астролог.

Заслуженный артист Вячеслав Манучаров также высказался в адрес покинувшей россию звезды шоу-бизнеса. По его словам, 73-летняя артистка была вынуждена сбежать за мужем Максимом Галкиным*, а не по своему собственному желанию. Противник СВО, в свою очередь, даже не подумал о супруге.

«Алла Борисовна, человек не самого крепкого здоровья, сильно переживает из-за происходящего. Переживает из-за разлуки с Родиной и соотечественниками», — поделился мнением Манучаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого работает Пугачева за границей.

* — признан иноагентом в РФ.