Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева
Режиссер Никоненко шокирован смертью композитора Эдуарда Артемьева
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость не смог подобрать слов, чтобы выразить соболезнования.
Режиссер Сергей Никоненко шокирован гибелью своего близкого друга композитора Эдуарда Артемьева. Новость о его смерти появилась 29 декабря, однако Никоненко узнал об утрате в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
Ошарашенный Никоненко не смог подобрать слов, чтобы выразить слов соболезнования.
«Как обухом по голове… подождите, дайте прийти в себя. Так не бывает…» — ответил друг покойного.
Великий музыкант скончался в возрасте 85 лет. Совсем недавно он отпраздновал свой юбилей в Кремле, где прозвучали его бессмертные хиты. Однако вскоре артист лег в больницу, где у Артемьева диагностировали двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность. Причина смерти не уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, каким было состояние композитора Эдуарда Артемьева перед смертью.