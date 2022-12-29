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Причины смерти знаменитого музыканта до сих пор не известны.

В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. О его смерти сын Артемий рассказал в беседе с ТАСС.

Незадолго до гибели композитор лег в больницу на плановое обследование. У деятеля культуры не обнаружили коронавирус, но перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе.

Легендарный музыкант совсем недавно отпраздновал свой юбилей. А после — лег в больницу. Вместе с двусторонней пневмонией у музыканта развивается сердечная недостаточность, также наблюдались проблемы со спиной.