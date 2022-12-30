Нетипичный стол: как удивить гостей привычными новогодними салатами

Фото, видео: www.globallookpress.com / gourmet-vision; YouTube / IVLEV CHEF

Накануне волшебной ночи хочется порадовать родных и близких необычными яствами. Как это сделать?

Новый год — это не только смех, подарки и волшебство, но и яркий праздничный стол, наполненный разными вкусностями. Многие блюда за новогодним ужином уже привычны, поэтому удивляться очередному салату никто не будет. Однако шеф-повар Константин Ивлев так не считает. На своем YouTube-канале знаменитый кулинар рассказал, как сделать простые блюда креативно и со вкусом.

Сельдь под шубой в новом стиле

Картофель — девять штук;

Филе сельди — 300 грамм;

Чипсы из свеклы — 100 грамм;

Майонез — 300 грамм;

Лук хрустящий — 50 грамм;

Микрозелень — 10 грамм;

Соль/перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель стоит тщательно промыть и обернуть в фольгу. Далее поместить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15 минут. После того как картошка запекается, освободить ее от фольги и остудить.

Пока картофелины будут в духовке можно заняться остальной частью салата. В особенном рецепте потребуется сушеная свекла. Небольшие «чипсы» из красного овоща помещаем в блендер и пробиваем в нем до состояния пудры.

Когда запеченный картофель остынет, его следует очистить и натереть на крупной терке. Теперь все овощи готовы и пора перейти к слоям: на дно квадратной посуды помещаем тертую картошку, следующим слоем идет майонез, а потом лук. Его Ивлев рекомендовал класть сразу приготовленным, чтобы тот хрустел и переливался золотистым цветом.

В новом рецепте салата селедка весьма необычная — в виде крема. Куски рыбы выкладываем в блендер и заливаем молоком. Взбиваем до состояния крема и когда субстанция будет готова, помещаем ее в кондитерский мешок.

На все слои салата выдавливаем из пакета получившийся рыбный крем. Сверху дополняем свекольной пудрой, ее лучше сыпать через небольшое сито.

Мимоза с горбушей

Запеченный картофель — 300 грамм;

Горбуша горячего копчения — 300 грамм;

Салат Айсберг — 200 грамм;

Яйцо (желток) — пять штук;

Сыр — 200 грамм;

Майонез — 200 грамм;

Сладкий чили — 120 грамм.

Способ приготовления:

Сыр лучше сразу поместить в холодильник, чтобы впоследствии его легко было натереть. Печеный картофель следует очистить и натереть на терке. Получившиеся мелкие куски красиво уложить в специальную круглую форму, помещенную на тарелку. Далее на уложенную картошку налить небольшой майонезный слой.

По словам шеф-повара, рыбы в салат стоит добавить больше. Ее нужно выложить толстым слоем на майонез. Салат Айсберг надо нарезать тонкой соломкой, выложить на рыбу и слегка придавить. После всего снова полить майонезным слоем.

Отварное куриное яйцо вместе с белком натереть на терке. Все получившееся выложить верхним слоем на салат, а далее посыпать тертым сыром из холодильника.

Яичный крем с огурцом и красной икрой

Огурец длинный — 30 грамм;

Яйцо (желток) — ½ штуки;

Майонез — 10 грамм;

Красная икра — 15 грамм;

Микрозелень — 1 грамм.

Способ приготовления:

Огурец понадобится тонкий и длинный. Его стоит порезать на несколько цилиндров и аккуратно вырезать сердцевину. Важно, чтобы дно осталось целым, а с другой стороны появилась характерная ямочка.

Потом занимаемся кремом, сделать его очень просто: яичные желтки и майонез поместить в блендер и пробить. Масса должна напоминать кашу по консистенции. Когда субстанция будет готова, то ее следует поместить в кондитерский мешок (если нет мешка, то подойдет простая ложка). Выложить крем в ямы на нарезанных огурцах, а сверху красиво поместить красную икру. Осталось только посыпать зеленью и все будет готово.

Подкопченный лосось с творожным сыром и красной икрой

Тарталетка — одна штука;

Лосось холодного копчения — 20 грамм;

Творожный сыр — десять грамм;

Красная икра — 15 грамм;

Шнитт-лук — один грамм.

Способ приготовления:

Одна из самых простых закусок: в тарталетки положить лосось, нарезанный небольшими слайсами. На него поместить творожный сыр и сверху посыпать красной икрой. Далее осталось покрошить маленькие кусочки лука на подготовленные закуски и можно подавать.

Русский сэндвич из бородинского хлеба

Бородинский хлеб — 40 грамм;

Сливочное масло — 30 грамм;

Черная икра — 15 грамм;

Шнитт-лук — один грамм.

Способ приготовления:

Бородинский хлеб предварительно стоит положить в холодильник. Когда он немного заморозится, то нарезать его на тонкие слайсы. Далее каждый кусок обмазать маслом и сложить друг на друга. Теперь порезать получившийся «пирог» большими кубиками, а сверху поместить черную икру. В конце лук порезать под наклоном и положить на получившуюся закуску.

Оливье с крабом

Краб — 300 грамм;

Огурец свежий — 300 грамм;

Огурец маринованный — 200;

Морковь — 140 грамм;

Картофель — 300 грамм;

Яйцо — три штуки;

Цедра мандарина — ½ штуки;

Майонез — 200 грамм;

Зеленый горошек — 200 грамм;

Икра красная — 100 грамм;

Тесто фило — 150 грамм;

Укроп — один пучок.

Растительное масло — две столовые ложки

Соль/перец — по вкусу

Способ приготовления:

Корнеплоды предварительно сварить. Морковь, картофель, огурцы, яйца и половину крабового мяса нарезать кубиками, потом поместить в большую тарелку, добавить зеленый горошек, майонез, соль, перец и перемешать. Получившийся салат переложить в форму, немного примять, а сверху поместить красную икру.

Другую часть крабового мяса мелко порезать. Далее шкурки от мандарина нашинковать очень мелко и смешать краб и цедру с небольшим количеством майонеза.

Ивлев объяснил, что с тестом фило стоит быть предельно осторожными. Нарезаем его на квадратные куски, выкладываем перемешанные цедру, краб и майонез на нарезанное тесто, далее заворачиваем в трубочку. Жарим на масле швом вниз до золотистого цвета. Подаем салат оливье вместе с жареными мандариновыми палочками.

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