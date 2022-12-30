Повод задуматься: почему пожилые хотят быть на Новый год в одиночестве
Невролог Чердак: отказ пожилого от Нового года может быть признаком деменции
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Празднование торжества в семейном кругу совершенно не означает отказа от веселья.
Отказ пожилых людей встречать новый год может говорить о развивающихся депрессии или апатии. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-невролог Мария Чердак.
«Либо это может быть ранним признаком надвигающихся когнитивных проблем (деменции, болезни Альцгеймера). Серьезными проблемами физического здоровья», — пояснила врач.
Специалист подчеркивает, что близкие должны внимательно относиться к эмоциональному состоянию пожилых родственников в канун торжества. Такая поддержка способствует здоровому долголетию. Если необходимо, стоит отвести человека к неврологу, психологу или нейропсихологу. Визит к специалисту поможет вовремя диагностировать возможные нарушения и постараться их скорректировать.
По словам медицинского психолога Ирины Захаровой, общение с родственниками в большие праздники гармонизирует психоэмоциональный фон у представителей старшего поколения, препятствуя социальной изоляции.
При этом медики отмечают, что замыкаться исключительно в семейном кругу не стоит, лишая себя веселья в Новый год. Празднование лучше организовать в большой компании, где найдется место пожилым близким.
«Празднование в кругу друзей и родных помогает интегрировать пожилого человека в межпоколенческие связи, а общение тренирует когнитивные процессы, и снижает тревожность», — считает Захарова.
Причем такие встречи целесообразно проводить регулярно, поскольку они дают хороший эффект для защиты психики как старшего поколения, так и людей молодого и среднего возрастов, и даже для самых маленьких членов семьи.
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