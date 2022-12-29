Путин дал старт спуску на воду подводного крейсера «Император Александр III»
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
В рамках мероприятия в состав военно-морского флота были переданы еще три судна.
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III». В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Российский лидер дал старт спуску крейсера.
«Разрешаю», — сказал глава государства.
В рамках мероприятия в состав ВМФ были переданы атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», а также морской тральщик «Анатолий Шлемов». Их предоставили военно-морскому флоту РФ судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке. Российский лидер одобрил поднятие флага на поступивших кораблях.
Владимир Путин добавил, что Россия продолжит наращивать темпы и объемы кораблестроения, а также оснащения судов современным вооружением. Президент отметил, что оперативная и боевая подготовка моряков тоже будет усилена.
«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем семейства «Борей-А». Крейсер способен перемещать на своем борту межконтинентальные ракеты «Булава». «Генералиссимус Суворов», являясь шестым ракетоносцем того же семейства, рассчитан также для перевоза баллистических ракет.
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