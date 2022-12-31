«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

В рейтинг короля российского шоу-бизнеса попали закаленные временем и конкуренцией знаменитости.

Певец Филипп Киркоров назвал артистов, преданных своей профессии. Свой ТОП звезда отечественной эстрады огласил в беседе с 5-tv.ru после премьерного показа зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Киркоров признался, что крутиться в шоу-бизнесе сложно и «выживают сильнейшие». По его словам, зачастую приходится совершенствоваться из-за конкуренции с самим собой, а российских звезд, отдающих себя работе полностью, можно пересчитать по пальцам.

«Тех, кто вкладывает в шоу большие деньги, средства, эмоции, достаточно немного артистов. Таких фанатично преданных своей профессии, как Яна (Рудковская), Женя (Плющенко), как Таня Навка, как Дима Билан, Сережа Лазарев», — перечислил исполнитель.

Среди артистов старшего поколения Киркоров выделил певца Валерия Леонтьева. По его словам, все перечисленные им персоны сделали действительно весомый вклад для музыки и спорта.

«Мы сегодня понимаем, что это очень тяжелый и ответственный труд. В первую очередь, труд, ну и талант от бога людей, которые вам дарят этот праздник. Ну и ваш покорный слуга», — подвел итог Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Евгений Плющенко впервые не смог выйти на лед из-за серьезной болезни.