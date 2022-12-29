Что на самом деле украинцы думают о спецоперации и власти

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С каждым днем обстановка в стране меняется не в самую лучшую сторону для мирного народа.

Жители Украины откровенно высказываются о тяжелой обстановке в стране, буквально кричат о помощи. KP.RU собрала самые яркие комментарии украинцев в соцсетях.

Обстановка с каждым днем обостряется, в стране проблемы со светом и водой. Одним словом, не совсем подходящие условия для жизни.

«Свет дают по часам, очень мало и в основном ночью. Отопление практически на нуле. Дома сырость и холод. Первые лица области рекомендуют всем перебираться в село. Ага! А к кому? В селе сейчас и сарай не снимешь, если в нем печка стоит. К тому же, в наших краях, если ты на русском заговоришь, то тебе не то, что угол не сдадут, а объяснят, куда ты должен идти»;

«Народ обозлен. У всех нервы на пределе. И терпение тоже. Самые упоротые накупили календарики и теперь дни вычеркивают: типа, надо продержаться девяносто дней до весны. Но у большинства уныние. Сначала держались на ненависти, мол, переможем! А сейчас уныние и опустошение. Если нас вообще без света оставят, то наступит отчаяние. Не представляю, что тогда будет»;

«Между собой все чаще говорят, что лучше бы русские сразу по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента. — Прим. ред.) вдарили и всю команду вместе с Зелей угробили, тогда, глядишь, и на переговоры пошли бы. Всем же понятно, что Россию не победить. А сражаться с ней можно бесконечно», — пишут жители Украины в соцсетях.

Мужчина с малой родины Зеленского, из Кривого Рога, назвал всех украинцев «лохами», которых разводят. А жители Днепропетровска хотят снести памятник великому летчику Валерию Чкалову.

Электричества в домах нет, и украинцы подозревают, что власть продолжает продавать его за границу, пока люди сидят дома в полной темноте. Украинцы отмечают, что все это постепенно приведет к преступлениям.

«Вчера из фитнес-клуба утащили генератор. Сегодня та же ситуация в кафе на Семена Палия, там украли сразу два устройства. Так и знала, что их начнут воровать. Они ж на улице стоят без присмотра. Да еще такие дорогие сейчас», — написала жительница Одессы.

И это далеко не все крики помощи, которые исходят от украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского убьет кто-то из ближайшего окружения.