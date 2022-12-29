Праздник без вреда: какие новогодние привычки могут привести к смерти

Гастроэнтеролог Доровская: на Новый год не стоит злоупотреблять алкоголем

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Новогоднее торжество иногда очень сильно захватывает, поэтому необходимо контролировать себя.

Самые опасные новогодние привычки перечислила врач-гастроэнтеролог Ольга Доровская в беседе с Сибкрай.ru. Медик подчеркнула необходимость учитывать влияние праздничных посиделок на весь желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

«Один раз, например, в Новогоднюю ночь, можно сделать исключение. Но остальные дни лучше потратить на активный отдых, прогулки, занятие спортом и общение, исключив переедание и прием алкоголя», — комментирует доктор.

Доровская добавила, что даже потенциально «полезные» продукты опасны, когда речь идет об их переизбытке. Сложных салатов, особенно заправленных майонезом, должно быть, как можно меньше. Лучше отдать предпочтение блюдам с овощами и фруктами. Избегать следует жареной и острой пищи. Кроме того, важен не только состав приготовленного блюда, но и качество продуктов.

«Частая привычка людей „доедать“ салаты на второй, третий день, может спровоцировать отравление, поэтому эти блюда не стоит употреблять после праздничного застолья. Жаль выкидывать? Готовьте так, чтобы не оставалось», — советует врач.

Доктор подчеркнула, что алкоголь является главным врагом печени, для нее не существует безопасных доз. Если все же отказаться от выпивки не получается, нужно избегать газировки. Выбирая между обычным вином и шампанским, выбирайте обычное, ведь крепкий алкоголь увеличивает нагрузку на орган.

«Время новогодних каникул лучше посвятить отдыху от тяжелой работы, общению со своими близкими, а не злоупотреблению алкоголем», — поясняет собеседница.

Специалист обратила внимание, что необходимо ограничить себя в сладких напитках. В частности, в энергетиках, так как элементы, входящие в состав, включая сахар, вредят организму.

Доровская резюмировала, самым главным лекарством считается контроль над собой, а лучший способ быстрее восстановиться после новогодней ночи — это прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах и на коньках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно провести первые 12 дней Нового года.