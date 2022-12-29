Яблоко раздора, или Как конгресс США поссорился из-за денег для Украины

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Ранее американцы обещали, что сократят помощь Киеву, но не сдержали своих слов.

Президент США Джо Байден выделил Украине 45 миллиардов долларов, не считая 800 миллионов в отдельном оборонном бюджете. Такая значительная финансовая помощь привела к раздору в Конгрессе США.

Дело в том, что осенью члены Республиканской партии обещали, что помощь Украине сократится. Однако теперь их лидер Митч Макконнелл вступился за инициативу демократов, которые хотят продолжить масштабную финансовую поддержку Украины. Из-за этого в Конгрессе начались разногласия, но бюджет, тем не менее, утвержден.

РИА Новости в авторском материале констатировали фактические похороны «слонов». Как отмечают обозреватели, Макконнелл не поддержал некоторых республиканских кандидатов на выборах. Особенно тех, кто в прошлом был под покровительством Дональда Трампа. Для самого экс-президента разногласия среди однопартийцев будет хорошим поводом для пиара.

Бюджет на 2023 год должны были согласовать еще в сентябре. Если бы его не утвердили до конца года, работу правительства пришлось бы приостановить.

«Поэтому с репутационной точки зрения компромисс Макконнелла — на пользу „слонам“, которых теперь не обвинят в шатдауне», — отметили авторы.

Также они отметили, что дальнейший расклад сил определится уже в обновленном конгрессе в следующем году.

«Как республиканцы поведут себя в 2023 году, мы не знаем. Сейчас они спорят друг с другом, но через несколько дней „слоны“ получат большинство в палате представителей, соответственно, цена сильно повысится», — отметил эксперт.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер в отношении российской экономики, а также поставки вооружений украинским неонацистам.

США активно спонсирует Украину не только оружием, но и деньгами. При этом Владимир Зеленский заявил, что денежная помощь Штатов — это не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-разведчик США назвал отношение Вашингтона к Украине губительным.