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Изначально лидер Незалежной заявлял о готовности идти на компромисс, но позже показал полную несамостоятельность в принятии решений.

Россия не готова вести переговоры с Украиной по формуле мира президента Владимира Зеленского. Об этом накануне заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Выдвигая разного рода идеи и „формулы мира“, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал министр в интервью РИА Новости.

При этом, напомнил Лавров, когда только началась СВО, Зеленский предлагал РФ сесть за стол переговоров, и несколько раундов, проведенных с его представителями, показали, что шансы найти взаимопонимание есть. Но позже Зеленский продемонстировал полную зависимость в принятии важных решений от Запада.

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — пояснил глава дипведомства.

В сложившейся ситуации, считает дипломат, есть повод сомневаться, что на подконтрольных Украине территориях вообще остались адекватные политики. Особенно, если брать во внимание практику подавления инакомыслия и безрассудные расправы с несогласными в Незалежной, подчеркнул Лавров.

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас из-за высказывания об украинских беженцах.