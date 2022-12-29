В РФ цены на электроэнергию в декабре достигли исторического максимума

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Всему виной плановые и внеплановые ремонтные работы на энергетической инфраструктуре.

Отключение нескольких энергоблоков атомной электростанции «Росатома» привело к непривычному повышению стоимости электроэнергии в декабре. Сейчас они уже достигли 1800 рублей за один мегаватт в час. Однако эксперты отмечают, что скоро ситуация примет положительные обороты.

«Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и внеплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ. Регуляторы утверждают, что „нехарактерная“ ситуация с отключением большого объема АЭС завершилась и цены уже пошли вниз», — сообщает газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, стоимость растет только в отношении коммерческих потребителей, для обычного населения тарифы снижаются искусственным образом.

Самое известное повышение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) наблюдалось с 19 по 26 декабря: индекс возрос на 20,6% год к году, до 1700 рублей за один мегаватт в час. Именно 24 декабря цифра побила исторический рекорд: индекс более 1800 рублей за один мегаватт в час. Это выше предыдущего максимума, зарегистрированного летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биржевые цены на нефть стали выше после введения потолка на топливо из РФ.