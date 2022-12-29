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ЕС с 2014 года выделил Незалежной 90 миллиардов евро. В будущем году помощь составит 18 миллиардов.

Новый пакет помощи Украине от Евросоюза (ЕС) во Франции назвали «полным бредом». Такое заявление сделал политик Флориан Филиппо в Twitter. Он отметил, что с начала января следующего года ЕС ежемесячно станет выделять киевскому режиму полтора миллиарда евро, а конкретно Франция выплачивать 300 миллионов.

«Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!» — написал Филиппо.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС с 2014 года выделил Незалежной сумму в 90 миллиардов евро. Она отметила, в 2023 году помощь составит 18 миллиардов.

Перед этим главы МИД стран ЕС согласовали увеличение финансирования Европейского фонда мира (EPF) на два миллиарда. Расходы на Самостийную оплачиваются из его бюджета. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер в отношении российской экономики, а также поставки вооружений украинским неонацистам.

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