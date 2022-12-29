Российские бойцы не дали прорваться националистам в районе Торского в ДНР

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Стрелковых столкновений не наблюдается, но зато часто происходят так называемые минометные и артиллерийские дуэли.

Российские бойцы ведут успешную оборону в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — прокомментировал военный с позывным «Ювелир».

Бойцы постоянно следят за противником, который расположился в оврагах. Как только неонацисты вылезают, то сразу же обстреливаются. Стрелковых столкновений в районе Торского не наблюдается, но часто происходят так называемые минометные и артиллерийские дуэли. Периодически в дело вступают танкисты.

Командир подчеркнул, что позиции подвергаются атакам, приблизительно, трижды за день. По словам «Ювелира», в отряде служат самые доблестные бойцы. Он заверил, что военнослужащие выдержат все испытания и пойдут вперед.

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