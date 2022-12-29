Сергей Кириенко наградил десантников за доблесть, проявленную в зоне СВО

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На торжественной церемонии также присутствовали представители региональных властей.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко наградил десантников, отличившихся в боевых операциях в зоне СВО.

За проявленные мужество и героизм, военнослужащим воздушно-десантных войск России вручили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Сергей Кириенко также поблагодарил бойцов, пожелал им наилучшего и скорейшего возвращения домой с победой.