На севере Косово начали разбирать баррикады по просьбе Вучича

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Участникам протестов не грозит судебное преследование, а уже задержанных албанской полицией освободят.

Протестующие сербы на севере Косова начали разбирать баррикады. Они согласились разойтись по домам по просьбе лично Александра Вучича.

Президент Сербии заверил: участникам протестов не грозит судебное преследование, а уже задержанных албанской полицией освободят. Таких гарантий Белграду удалось добиться в ходе переговоров с представителями США и Евросоюза.

Сами протестующие потребовали сохранить статус Косова и Метохии как автономного края в составе Сербии. В случае преследований со стороны Приштины, они пообещали сделать баррикады постоянными.