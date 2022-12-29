Врач назвала действенные методы избавления от отеков после пиршеств

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Праздники — это время гастрономических «вакханалий», когда многие ни в чем себе не отказывают. А после не узнают себя в зеркале!

Многочисленные салаты с майонезом, закуски, горячее, алкоголь рекой и, конечно, сладкое в сочетании с малоподвижным образом жизни приводит организм к отечности. Вскоре россиян ждет праздничная неделя, в которую многие по обыкновению ни в чем себе не отказывают. В беседе с Газета.ру врач-терапевт Анастасия Тимощенко назвала способы привести свое тело и лицо в порядок перед первой рабочей неделей в году.

В первую очередь, необходимо понимать, что отечность возникает из-за задержки межклеточной жидкости на фоне избыточного количества поступающей в организм соли или продуктов обмена этанола. При этом вместе с лишней жидкостью параллельно возможно и обезвоживание. Поэтому первое, что необходимо сделать для избавления от отеков, так это наладить питьевой режим. Лучше всего отдавать предпочтение негазированной воде.

При этом в рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Кроме того, продукты, богатые калием. К примеру, изюм, курага, чернослив, фасоль, горох, нут и ягоды. А для большего и скорого достижения эффекта стоит заняться спортом или другими физическими нагрузками. Все это в купе с массажем, контрастным душем и питанием гарантирует — отражение в зеркале в первый рабочий день вас не испугает.

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