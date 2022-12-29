Ребра торчат, грудь пропала: Собчак вновь вышла в свет без белья и Богомолова

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Телеведущая еще с весны этого года редко появляется на публике. Но пропустить юбилей подруги не смогла.

Телеведущая Ксения Собчак, которая в последние месяцы предпочитает держать дистанцию с публикой, вышла в свет. Знаменитость посетила день рождения давней знакомой Виктории Щеляговой и решила блеснуть сразу всеми прелестями сразу: чего мелочиться?

На мероприятии она вновь присутствовала без любимого супруга, режиссера Константина Богомолова. Для торжества она выбрала черное платье с открытыми плечами и спиной, под которое не стала надевать нижнее белье. Но провокационный наряд на Собчак вряд ли сыграл ей на руку, хотя и привлек внимание: он подчеркнул все недостатки фигуры.

На опубликованном 7Дней.ru видео можно заметить, как Собчак заметно исхудала. Настолько сильно, что не отметить выпирающие ребра было просто невозможно. Да и остальные формы тоже куда-то пропали, грудь в том числе.

До этого Ксения Собчак заявилась на Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» в Москве. Вновь без мужа, вновь оголяя части тела. Тогда она облачилась в темно-коричевый брючный костюм. Под пиджак она надела откровенное кружевное боди с глубоким вырезом, которое охотно ловили вспышки фотоаппаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что живет Ксения Собчак и почему не может покинуть РФ.