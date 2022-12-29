В России в пять раз увеличилось количество преступлений «карманников»

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Орудуют либо одиночки, либо целые банды. Чаще их можно встретить в торговых центрах, на улицах и в общественном транспорте.

Золотой сезон для карманников в самом разгаре сейчас в крупных городах. Количество краж увеличилось сразу в пять раз. Орудуют там, где многолюдно: в торговых центрах, в трамваях и автобусах, где легче всего слиться с толпой. Причем, работают все чаще целые криминальные коллективы. Много участников, и у каждого своя роль. Как не стать жертвой в этом спектакле, узнала Татьяна Устюгова.

Предновогодние хлопоты петербурженки Ксении Крутицкой оказались омрачены неприятным происшествием. В торговом центре у нее украли новенький смартфон, за который она совсем недавно отдала 60 тысяч рублей.

«Охранник галереи сказал мне: „Вот мой телефон, можете позвонить с него. Вообще нам запрещено давать“», — вспоминает потерпевшая Ксения Крутицкая.

Девушка задается вопросом: могла ли охрана торгового центра помочь поймать преступника по горячим следам? Но специалисты говорят, что у них на это нет полномочий. Максимум, чем ЧОПовцы могут помочь в этой ситуации, — вызвать полицию.

«Приезжает полиция, составляется протокол, пишется заявление. Именно полиции предоставляются все съемки с камер видеонаблюдения. И полиция занимается опросом свидетелей», — объяснила эксперт управления торговыми центрами Наталья Орешкина.

Перед Новым годом количество краж в торговых центрах, на улицах и в общественном транспорте возрастает в разы. Действуют целые группировки. Причем некоторые специально приезжают в большие города из других регионов.

В этой банде из четырех человек, которую разоблачили при помощи камер видеонаблюдения, действовало разделение труда по гендерному признаку. Вся грязная работа была на женщинах: они похищали телефоны из карманов пассажиров, а мужчины их прикрывали.

«Чтобы вычислить такого человека и группу, надо целые мероприятия проводить. Мы помним фильм „Место встречи изменить нельзя“, как все там происходило. В какой-то степени там все показано правильно», — заявил руководитель профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Михайлов.

К метро вообще у оперативников особое внимание. Здесь в часы пик и происходит больше всего карманных краж. О пропаже человек может узнать только через несколько часов, а иногда и дней.

«Особенно внимательными стоит быть в общественном транспорте. Например, заходя в метро, повесьте сумку перед собой и придерживайте ее рукой. Деньги и мобильный телефон лучше держать во внутренних карманах. В переполненном транспорте старайтесь не находиться около двери — преступники нередко заходят в салон последними», — передала корреспондент Татьяна Устюгова.

В случае, если преступника удалось таки поймать за руку, эксперты советуют в первую очередь привлечь внимание окружающих: громко кричать и просить помощи. Скорее всего, это спугнет вора, и он убежит, бросив добычу. Ведь главная задача карманника — остаться незамеченным — будет провалена.