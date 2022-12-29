Хорошей покупке не только продавец рад. Китайский совет дня на четверг, 29 декабря

Фото: 5-tv.ru

А день обещает быть прибыльным! Готовьте кошельки.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 декабря?

В четверг исключительно благоприятно заниматься шоппингом. Энергии дня способствуют получению прибыли, выплате гонораров, увеличению количества дензнаков в кошельке.

Совет дня: планируйте на четверг покупку новогодних подарков — все удастся сделать легко и быстро. Стоит приобретать то, что привнесет в жизнь больше комфорта и уюта. Благоприятно покупать дорогую технику и недвижимость.

Предостережение дня: в этот день не стоит заниматься стратегическими проектами и делами, которые могут оказать на вашу жизнь долгосрочное влияние.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.