Хорошей покупке не только продавец рад. Китайский совет дня на четверг, 29 декабря

Татьяна Бендзь 22
Хорошей покупке не только продавец рад. Китайский совет дня на четверг, 29 декабря
Эксклюзив

Фото: 5-tv.ru

А день обещает быть прибыльным! Готовьте кошельки.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 декабря?

В четверг исключительно благоприятно заниматься шоппингом. Энергии дня способствуют получению прибыли, выплате гонораров, увеличению количества дензнаков в кошельке.

Совет дня: планируйте на четверг покупку новогодних подарков — все удастся сделать легко и быстро. Стоит приобретать то, что привнесет в жизнь больше комфорта и уюта. Благоприятно покупать дорогую технику и недвижимость.

Предостережение дня: в этот день не стоит заниматься стратегическими проектами и делами, которые могут оказать на вашу жизнь долгосрочное влияние.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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