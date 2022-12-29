«Нацистский след»: в Финляндии массово увольняют людей с гражданством РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pius Koller; 5-tv.ru

Под раздачу уже попали несколько сотрудников госучреждения, медики и обычные люди.

В Финляндии активизировалась травля людей, которые имеют прямое или косвенное отношение к Российской Федерации. Почему это происходит, и есть ли шансы остановить гонения, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

По словам собеседника, увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования — активно обсуждают в сети. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта.

Хейсканен подчеркнул, что это не первый случай, когда граждане РФ подвергаются унижению и травле. Ранее украинский медперсонал вынудил уволиться русскоговорящих специалистов из университетской больницы в городе Тампере. Еще одну девушку с двойным гражданством не допустили к участию в музыкальном шоу.

«Это делается очень ювелирно. Не говорится о том, что мы вас увольняем из-за того, что у вас есть гражданство РФ. А это какой-то другой подобранный повод, который подходит для увольнения человека», — объяснил журналист.

Травле подвергаются и те, кто ездит в Россию к родственникам или друзьям, хотя еще в 2013 году правительство утвердило, что граждане Финляндии могут свободно принимать гражданство РФ или возобновить его после распада СССР. Для многих это было необходимо для поездок к семье и ведения бизнеса. Однако сейчас все изменилось.

«То, что сейчас происходит в Финляндии, — это, конечно, показывает нацистский след. И русскоязычное общество притесняют, и людей, у которых есть двойное гражданство. Им говорили, чтобы они вообще убирались из Финляндии. Но, я надеюсь, что в апреле будут выборы, и ситуация поменяется», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему в Финляндии разгорается антироссийская политика.