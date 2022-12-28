Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Возможно, покровители из США уготовили для предводителя киевского режима «особую» судьбу.

Гибель Владимира Зеленского может наступить от «руки» иностранных наемников. Такую вполне вероятную теорию озвучил политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, число наемников, воюющих за киевский режим в десятки раз превышает официальные данные. Иван Мезюхо напомнил, как в самом начале специальной военной операции России Владимир Зеленский изъявлял желание принять в свои ряды как можно больше иностранцев.

«А потом он перестал об этом говорить и обществу стал навязываться миф о героической украинской армии, о том, что им никто не нужен, только амуниция, вооружение, боеприпасы и деньги. Я думаю, за закрытыми дверями с американским президентом Джо Байденом он обсуждал вопрос о поставке живой силы», — объяснил политолог.

Интересно, что иностранные боевики могут находиться и в личной охране украинского президента. Возможно, покровители Зеленского специально приставили к нему «своих людей», чтобы не охранять, а сдерживать.

«Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — рассказал Иван Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские пленные сообщили о колоссальных потерях ВСУ.