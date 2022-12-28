«Мы давно в ссоре»: почему Анна Хилькевич отказалась от алкоголя

Актриса Анна Хилькевич призналась, что у нее сложные отношения с алкоголем

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Звезда «Универа» призналась, что до конца избавиться от пагубной привычки у нее не получается.

Актриса Анна Хилькевич призналась, что у нее сложные отношения с алкоголем. На своей странице в Instagram* она рассказала, что очень давно отказалась от него, потому что поняла, что не хочет «сливать свою энергию и заглушать проблемы».

«У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся», — написала 36-летняя актриса.

Однако она не стала скрывать, что не до конца избавилась от пагубной привычки и каждый раз во время перелетов может позволить себе немного спиртного.

«Я распознаю, что мне на пользу, а что нет. Алкоголь — это слив энергии и заглушивание эмоций. Мне такого не нужно, я умею управлять своими состояниями», — поделилась Хилькевич.

Она также отметила, что когда-то была очень близка с алкоголем, но стала обращать внимание на свое состояние после него. Оно актрисе совсем не понравилось. По ее мнению, алкоголь — это низкие вибрации, абсолютные иллюзии и явные симптомы скрытых проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой дар открыла в себе Анна Хилькевич.

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