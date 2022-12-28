Российские боксеры в Серпухове готовят грандиозное новогоднее представление

Фото, видео: рождественскаясказка2023.рф Сайт мероприятия организованного Федерацией бокса России; 5-tv.ru

Звезды одного из самых традиционных видов спорта на десять дней превратятся в сказочных героев.

Подмосковный Серпухов сейчас готовится к рождественской сказке, где точно не будет никаких монстров. Всех злодеев там победят лучшие российские боксеры. Олег Барышев знает, как именно.

Смешений эпох и встреча героев из разных волшебных вселенных у нарядной елки — такие чудеса случится могут только в новогодней сказке.

Живописный Остров Русский неподалеку от Серпухова на новогодние каникулы становится местом рождественских приключений. Возможно, одним из самых грандиозных в стране. Остров поделен на двадцать зон. Огромные каток с нарядной елкой, аттракционы, танцы и угощения. Прокатиться можно и в упряжке деда мороза.

Рождественские праздники, которые создает федерация бокса — стали брендом. Соцсети переполнены гигабайтами фото и видео в красивом антураже

Кстати, главный волшебник на остров русский прибудет собственной персоной. Единственное место в мире, где в качестве помощников Деда Мороза — чемпионы мира по боксу.

«Я вспоминаю себя маленького, мне хотелось чего-то такого сказочного, всегда хотелось подарков. Заказано сто тысяч подарков для детей. Все, кто прибудет на елку, получит такой подарок», — рассказал бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов.

Попасть на волшебный остров может любой желающий. Но есть нюансы: нужно верить в новогоднее чудо и зарегистрироваться на сайте. Вход на рождественский праздник — бесплатный.

«Знаете, во первых ты детям даришь счастье, да чего сегодня не хватает в мире? Вот не только в России, а вообще в мире. Чтоб люди стали добрее, вот нельзя детей решать улыбки. Вот и таким образом мы, конечно. Показываем праздник счастья, они знакомятся с боксом, там много элементов бокса. Там Олимпийские чемпионы, чемпионы мира будут показывать мастер классы», — поделился деталями президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Весь цвет российского и мирового бокса на грандиозном празднике. Убойные мастер-классы от знаменитых спортсменов — удержаться не месте невозможно.

«Они видят перед глазами людей, которых видели только по телевизору. Я даже не про детей говорю, а про их родителей», — рассказал Костя Цзю.

Кстати, трансфер на Остров русский — тоже бесплатный. С утра до вечера автобусы уходят из Серпухова. Можно в обед на время покинуть сказку, перевести дух, чтобы вернуться на ежедневные вечерние концерты самых ярких артистов страны.