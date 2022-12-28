Загнанный в угол зверь: как ловили «рыбинского маньяка»

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В Ярославле огласили приговор рыбинскому маньяку Виталию Молчанову, который два года назад изнасиловал и расчленил дочерей своей сожительницы.

В Ярославской области спустя два года поставили точку в громком деле о жестокой расправе над двумя несовершеннолетними девочками. Их изнасиловал и убил сожитель их же мамы, а после — расчленил тела. Поймали маньяка спустя всего три дня, но вот на следствие и суд потребовалось куда больше времени. Какой срок получил изверг, знает Михаил Емелин.

Этого дня Рыбинск ждал два года — момента, когда жестокий убийца и педофил услышит суровый приговор. Рецидивиста Виталия Молчанова обвиняли в том, что он изнасиловал и зарезал детей своей сожительницы. Из-за того, что девушка задержалась на работе.

Жуткая расправа произошла еще два года назад. Мать вернулась домой поздно вечером и нашла в квартире окровавленные тела детей. Возлюбленного дома не было. На телефон он не отвечал. Учитывая, что Молчанов уже убивал, полицейские сразу же заподозрили в преступлении именно его. Стали искать. Ориентировки висели по всему району. Чиновники даже объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении преступника. Десятки добровольцев и стражей порядка прочесывали каждую улицу. Нашли спустя три дня, точнее загнали в угол, словно зверя. Изверг прятался в кустах, как трусливое животное. Его выдала ярко-красная куртка, которая была очень приметной в зеленом лесу.

«Он, видимо, в дачах скрывался, потому что я подметала, и целая орава прошла, солдаты, видимо, спугнули, и он выскочил туда, где кусты, трава, вот это все», — предположила одна из очевидцев.

В тот день искренне любящая сожительница возненавидела своего ухажера Виталия Молчанова. А ведь ради него согласилась переехать вместе с детьми из Омской области в Рыбинск, прекрасно осознавая, с кем готовится связать свою судьбу. Тогда Молчанов только-только освободился из колонии. Девушка влюбилась, да так, что ради него, осужденного за убийство, кажется, готова была пойти на все. Надеялась на счастье, а в итоге горько пожалела. Спустя месяц совместной жизни мужчина мечты лишил ее самого дорогого — дочерей. Напился и пошел их убивать.

«Еще одну бутылку. И как бы убил», — вспоминает Молчанов.

На допросе он рассказал о произошедшем в деталях. По сути, дело было раскрыто в тот же день, но приговор Молчанов узнает только сегодня. Все из-за экспертиз, которые раз за разом признавали преступника невменяемым. Следствие и потерпевших такой исход дела, конечно, не устраивал. Стали требовать очередного обследования психсостояния Молчанова, иначе бы рецидивист отправился бы в спецклинику, а не за решетку. Последняя экспертиза показала, что убийца отдавал отчет своим действиям. Убивал, потому что хотел, а не потому что болен.

Суд установил наказание Молчанову в виде пожизненного срока заключения. Любое другое наказание родственники убитых детей обжаловали бы. Они уверены, что если Молчанов однажды вновь выйдет на свободу, то возьмется за старое.