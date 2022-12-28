Последствия пневмонии? Эдуард Артемьев проведет в реанимации больше десяти дней

Эдуард Артемьев проведет в реанимации не менее десяти дней — сын композитора

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Композитор лег в больницу на плановое обследование, но у него начались осложнения из-за болезни.

Композитор Эдуард Артемьев, в начале декабря госпитализированный из-за обострившихся проблем со здоровьем, проведет в реанимации не менее десяти дней. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал его сын Артемий.

«Состояние средней тяжести. Ковида у него нет, то что писали, у него просто была пневмония, но сейчас идет процесс лечения», — пояснил Артемий Артемьев.

По его словам, он видится с отцом каждый день. Ранее Артемий сообщал, что вместе с двусторонней пневмонией у отца развивается сердечная недостаточность.

«Десять дней он будет в отделении терапии, потом его переведут по другим вещам в другие места», — сказал сын известного композитора.

Раскрывать подробности дальнейших обследований он не стал. Известно лишь, что 85-летний Эдуард Артемьев должен был лечь в больницу еще 28 ноября, однако начало лечения пришлось сдвинуть на более поздние даты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще диагностировали у Эдуарда Артемьева.