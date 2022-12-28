Сквозь белоснежную пелену: новые Су-57 передали для армии России

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Пресс-служба Ростеха; 5-tv.ru

Программа по производству истребителей Су-57 и Су-35 для российских военных в этом году полностью выполнена.

Минобороны РФ продолжает получать все новые и сверхмощные истребители. На этот раз, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57.

«Этот самолет — будущее российской боевой авиации, в нем воплотились передовые технологии и конструкторские решения. Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны», — отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

По словам вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая артиллерия работает в ходе СВО в Донбассе. Это букет из самоходных установок 122-мм «Гвоздика», 152-мм «Акация», 203-мм «Пион» и «Гиацинт». Кроме того, дополняют композицию минометы 82-мм «Василек» и 240-мм «Тюльпан». К слову, «Гвоздика» стреляет на 15 километров, а «Акация» — на 17. Есть и «трофейное» оружие, взято из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В основном это «Гиацинты».

Кстати, на вооружении у Вооруженных сил (ВС) РФ находится много трофейных орудий времен СССР. Например, народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) использует знаменитые гаубицы Д-20, принятые на вооружение еще в 1955 году.