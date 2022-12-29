Мнимое доверие: Бутусов назвал споры о патриотизме «чисткой авгиевых конюшен»

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Певец выразил надежду на то, что люди наконец откроют для себя истинные ценности.

Вражда народов и споры об истинном патриотизме похожи на авгиевы конюшни из мифа Древней Греции про Геракла. Таким мнением в беседе с Российской газетой поделился певец, писатель и композитор Вячеслав Бутусов.

По словам артиста, он видел, как группы по интересам и духовным ценностям формировались, разваливались, снова формировались и снова враждовали. Это верный знак того, что общности и взаимопонимания не было изначально.

«И то, что теперь недавние друзья перестали слушать и слышать друг друга, даже стали злейшими врагами — лишь подтверждает: значит, и друзья, и доверие были мнимые. На самом деле человек не может сильно измениться в одночасье. И я уверен: гераклическая история с нынешними авгиевыми конюшнями приведет к большим изменениям в нашем сознании», — объяснил свою точку зрения Вячеслав Бутусов.

Кроме того, певец выразил надежду на то, что люди откроют для себя истинные ценности: совести, милосердия, доброты, благодарности.

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