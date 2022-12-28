В США считают, что Россия и Китай прекратят «эпоху американских санкций»

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Страны находят все больше инструментов, сводящих на нет основное преимущество Вашингтона, — главенство доллара в мировой финансовой системе.

Россия и Китай в ближайшем будущем могут прекратить «золотую эпоху американских санкций». Об этом в журнале Foreign Affairs написала директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

Она отметила, что санкции долго были излюбленным дипломатическим оружием Вашингтона, однако многие страны научились защищать от них свою экономику.

Демаре пояснила, что возможность налагать санкции на другие страны США позволяло главенство их доллара в мировой финансовой системе и контроль над глобальными финансовыми каналами. Исходя из этого, страны начали искать инструменты, сводящие на нет силу Вашингтона.

Один из таких инструментов, отмечает эксперт, — двусторонние валютные свопы, которые позволяют обходить доллар США. Так, в 2020 году половина торговых операций КНР и РФ впервые проводились не в долларах.

Плюс к тому государства разрабатывают независимые от Запада платежные системы, что также снижает возможности Вашингтона влиять на них. Демаре привела в пример китайскую Трансграничную межбанковскую платежную систему, которая пока не может конкурировать со SWIFT, но уже расценивается как победа Москвы и Пекина.

Наконец, уходить от санкций США странам помогает цифровая валюта. Эксперт обратила внимание на то, что около 300 миллионов китайцев уже используют цифровой юань, который защищен от санкций. США не могут влиять на использование виртуальной валюты, выпущенной Центробанком другой страны, пояснила Демаре.

Таким образом, на протяжении десяти лет эффект от односторонних санкций США упадет до нуля, резюмировала аналитик.

До этого немецкое издание Die Welt вышло с публикацией о том, что российская экономика противостоит западным санкциям значительно успешнее, чем ожидалось. Даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП России только на 3,4%.

В публикации, в частности, отмечается, что россияне покупают новогодние подарки и активно резервируют столики в ресторанах, а это никак не вяжется с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе, а также под «яростно провозглашаемыми западными санкциями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессор политологии Атлантического университета США Роберт Рабил заявил об ослаблении доллара из-за кризиса на Украине и введенных санкций против России.