Рогов: в боевых действиях на Украине участвовало более 10 тысяч польских наемников

Фото: DAREK DELMANOWICZ / ТАСС

Точное количество иностранных боевиков до сих пор неизвестно из-за их передислокации.

С начала спецоперации более десяти тысяч поляков участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он отметил, в это число входят именно те, кто непосредственно воевал, но есть еще и польские инструкторы, которые обучали украинских военных. Их может быть около двух тысяч человек.

«Через „восточный фронт“ прошло не менее десяти тысяч поляков с начала специальной военной операции. Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, если мы добавим сюда инструкторов, которые обучали Вооруженные силы Украины, то можно еще смело тысячи две добавлять», — заявил Рогов.

На Украину продолжают отправлять иностранных наемников. Поляки, например, идут в ВСУ не из-за благородных порывов, а просто потому что хотят убивать людей. А киевский режим такую жестокость только приветствует. Помимо поляков, среди наемников в ВСУ присутствуют англичане, немцы и французы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.