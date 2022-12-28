ВС РФ продолжают лишать ВСУ военной техники США и Германии

Фото, видео: STRINGER / ТАСС; Минобороны РФ

Теперь украинским войскам придется восполнять не только живую силу, но и вооружение.

Российские военнослужащие ликвидировали американские системы М777 и немецкие гаубицы FH-70 в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). Именно из них боевики ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В том числе он заявил, что рядом с Георгиевкой и Марьинкой ДНР российские военные ликвидировали гаубицы украинцев Д-20 и Д-30.

Стоит отметить, что два дня назад военнослужащие РФ также продемонстрировали свое превосходство. Российская артиллерия уничтожила две американские РСЗО HIMARS в районе Краматорска ДНР. Тогда ВС РФ ликвидировали пункт починки вооружения ВСУ, где и находились вражеские системы залпового огня. Помимо этого там были две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автотехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине.