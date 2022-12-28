«Хотел лично»: Песков сообщил, почему Путин не полетит в Псковскую область

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Президент должен был отправиться туда сегодня, чтобы участвовать в открытии нового завода.

Владимир Путин отменил рабочую поездку в Псковскую область из-за плохих погодных условий. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Санкт-Петербурге. он должен был лично лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода „Титан-Полимер“», — рассказала Песков.

Он отметил, что новый завод наладит выпуск продукции, которая необходима при фармацевтике, изготовлении медицинских препаратов, различных упаковок.

«Важное достаточно будет производство для Псковской области — это и рабочие места, и налоги, которые будет получать область. Поэтому Путин хотел лично там присутствовать, но хорошо, что можно оперативно наводить ВКС», — отметил Песков.

К слову, мероприятие посетит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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