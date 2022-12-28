Весной будет страшно: чем обернется безразличие ВСУ к брошенным трупам солдат

Настя Бурдыга 240

Микробиолог предрек возникновение страшных болезней из-за брошенных тел националистов

Эксклюзив

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

На территории проведения специальной военной операции до сих пор остается много брошенных трупов украинских солдат.

Трупы всушников, оставленные на месте сражений, могут спровоцировать серьезные проблемы. Чем это может обернуться для природы и здоровья населения, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин.

Множество тел при разложении способны заразить трупным ядом источники питьевой воды. Это создает серьезную угрозу для людей.

«Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — заявил Игорь Никулин.

По мнению микробиолога, халатное отношение к трупам может спровоцировать вспышки чумы, брюшного тифа или других заболеваний. Особенно ситуация усугубится весной, когда на смену морозам придет потепление.

«Разлагающиеся трупы станут инкубаторами для различных патогенов, которые могут попасть в них. В этом и заключается основная угроза, в вопросах эпидемиологии», — подытожил Никулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах армии Украины фиксируют повальное дезертирство, пьянство среди военных и грабежи.

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