Весной будет страшно: чем обернется безразличие ВСУ к брошенным трупам солдат

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

На территории проведения специальной военной операции до сих пор остается много брошенных трупов украинских солдат.

Трупы всушников, оставленные на месте сражений, могут спровоцировать серьезные проблемы. Чем это может обернуться для природы и здоровья населения, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин.

Множество тел при разложении способны заразить трупным ядом источники питьевой воды. Это создает серьезную угрозу для людей.

«Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — заявил Игорь Никулин.

По мнению микробиолога, халатное отношение к трупам может спровоцировать вспышки чумы, брюшного тифа или других заболеваний. Особенно ситуация усугубится весной, когда на смену морозам придет потепление.

«Разлагающиеся трупы станут инкубаторами для различных патогенов, которые могут попасть в них. В этом и заключается основная угроза, в вопросах эпидемиологии», — подытожил Никулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах армии Украины фиксируют повальное дезертирство, пьянство среди военных и грабежи.