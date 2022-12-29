Елена Яковлева назвала проверенный способ загадать желание: непременно сбудется

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Актриса давно ни о чем не мечтала, но в этом году она воспользуется давним советом и пожелает чуда.

Актриса Елена Яковлева поделилась проверенным способом загадать желание так, чтобы оно исполнилось. А узнала это секрет знаменитость четыре года назад: тогда ей посоветовали собрать семь купюр по пятьсот рублей и обязательное условие — на них должны быть изображен парусник на фоне Соловецкого монастыря. Деньги потом нужно закопать в банку с солью и поставить в укромное место.

«Я собирала долго. Как ошпаренная ходила по магазинам. Расплачивалась, мне давали сдачу, допустим, с пяти тысяч. Я спросила: «А у вас по 500 рублей есть? А покажите мне…» — вспомнила звезда «Интердевочки» в интервью изданию 7Дней.ru.

По словам знаменитости, она выполнила все условия и никому не признавалась, зачем ей именно такие купюры. Особо любознательным объясняла, что ради спора. И вот, когда дело дошло до желания, Елена его так не загадала. Его у знаменитости просто не оказалось, и она предложила сделать это сыну Денису, но тот отказался и предложил потратить деньги. Но Елена их не отдала. Купюры так и ждут своего часа в банке с солью, и на этот раз Елена планирует довести все до ума, потому что мечта, наконец, появилась.

«Думаю, на праздник сила даже увеличится. Я это сделаю. Обещаю», — отметила Елена.

Однако, признается актриса, мечтать по-настоящему она так и не научилась. Были моменты, когда хотела получить какую-то роль, но о материальном и не думала. Красивый дом, машина — ничего подобного.

Пожалуй, чудом в ее жизни был тот факт, что ее взяли в театр или в вуз. А недавно она увидела своими глазами Северное сияние, и это тоже для нее оказалось волшебством. Но Новый год похожего восторга не вызывает у звезды, скорее, ассоциируется с работой. Но когда-то было все по-другому, в детстве. С ним связаны лучшие воспоминания о празднике — и елка по-другому пахла, и конфеты были необыкновенными.

«Запах елки, которого теперь нет. Конфеты настоящие висели на елочке, вот это помню. Мама успевала где-то дефицит приобрести. Особенно ценились „Мишки на Севере“, „Три медведя“, „Красная Шапочка“, „Грильяж“. К новому году уже все обертки были пустыми. Содержимое мы съедали, а фантики аккуратненько складывали, как будто там внутри что-то есть, и вешали на прежнее место. Единственное, тяжело было с мандаринами, потому что с ними так не выйдет», — вспоминает исполнительница главной роли в сериале «Каменская».

Елка тоже была особенной — дождик, бусы, стеклянные шары и, конечно, приходил Дед Мороз. И это было чудом, как и то, что однажды она получила в подарок от родственников из Донецка деньги, на которые купила куклу мечты. Тогда они были настоящими и самыми заветными.

Сегодня же, отмечает Елена, желание одно — чтобы год, который оказался тяжелым, поскорее закончился.

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