Путин подписал пакет законов о гарантировании прав участников ДПН

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Граждане, которым полагаются негосударственные пенсионные выплаты, смогут защитить свои права.

Российский лидер Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ (ДПН). Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Это будет система страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их лицензии. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться из взносов НПФ и ряда других источников

Такой порядок аналогичен с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Существует для того, чтобы защитить интересы россиян, которым полагаются негосударственные пенсионные выплаты.

Стоит отметить, что в следующем году начнет работать новая организация — Социальный фонд. Она образована в результате соединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Глава структуры Сергей Чирков заявил, что ведомство сохранит сроки выплат пенсий.

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