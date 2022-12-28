«Мирный план» Зеленского не включает признание воли граждан новых регионов РФ

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Россия готова вести переговоры с теми, кто намерен слушать, но Украина упрямо требует вернуть территории.

«Мирный план» Украины, о котором говорит Зеленский, невозможен без вхождения в состав России четырех новых регионов. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никакого „мирного плана“ Украины, давайте начнем с этого. Опять же, не может существовать никакой „мирный план“ Украины, которая не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав РФ новых четырех регионов» — отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил план из десяти пунктов, один из которых — это восстановление территориальной целостности Украины. В Кремле с такими условиями не согласны.

«Никакой план, который не учитывает сегодняшние реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — заключил Дмитрий Песков.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях провели референдумы, где абсолютным большинством голосов люди высказались за возвращение домой — в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский направился в США, чтобы Путин и весь мир получили сигнал.