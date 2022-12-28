ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракт в КБР по заданию Киева

В Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ

Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников террористов.

В Кабардино-Балкарии уничтожены двое боевиков, которые готовили теракт в Чегеме по поручению Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, боевики планировали выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Их попытались задержать в пригороде Нальчика, но мужчины оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были уничтожены ответным огнем.

На видео с места происшествия видно, что преступников ликвидировали в лесополосе. Затем у них обнаружили самодельную бомбу, автомат АК-74 и пистолет Макарова.

В ФСБ сообщили, что ранее оба террориста были судимы. Правоохранителям предстоит установить их возможных сообщников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ накрыла банду террористов, отправляющую боевиков на Украину и в Сирию. В ходе обысков у них изъяли компьютеры с материалами об участии членов группировки в рядах «Исламского государства» и националистических бандах на Украине.