Планируют со времен СССР: эксперт оценил замыслы США ударить по России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

Американцы готовят «второй эшелон» борьбы с РФ, который задействуют после краха Украины.

Планы США нанести удар по России — не новость. Подобные замыслы заокеанские стратеги строят с 50-х годов прошлого века, по сути, с окончания Второй мировой войны. Об этом в диалоге 5-tv.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя доклад корпорации RAND о готовящемся американском ударе по России.

«Разговоры о ядерном оружии и сдерживании в принципе гипотетические. Мы знаем эти планы с 1950-х годов, когда хотели Советский Союз «грохнуть». Не получилось. И сейчас то же самое. Но все это гипотетические планы», — отметил аналитик.

По словам Дандыкина, доклады, подобные тем, что выпустила RAND, — это часть «нервической борьбы» и окончательного формирования образа врага из России. Сейчас эта задача снова актуализировалась, так как проект США на Украине, которую они «перевооружали, переформатировали и нацеливали на Россию», фактически провален, в связи с чем нужно готовить «второй эшелон» в лице государств бывшего соцлагеря, в первую очередь Польши и стран Прибалтики.

«Так что, я думаю, вопрос будет решаться на полях сражений в ходе спецоперации. А все эти планы, что они придумали, в дальнейшем, я абсолютно убежден, окажутся гипотетическими», — заключил Дандыкин.

Корпорация RAND (военный аналитический центр) выпустила доклад, в котором объясняется, как американцы рассчитывают безнаказанно ударить по России. Суть в том, что РФ с помощью информационных вбросов назначается ответственной за следующий этап эскалации конфликта на Украине. Этот нарратив «вбивается» в умы читателей по всему миру, после чего любые меры США их союзников по НАТО в отношении России будут восприниматься как защитные и миротворческие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США, по мнению эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Суслова, в 2023 году могут оказаться на грани прямого военного столкновения.