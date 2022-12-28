Ксения Бородина поссорилась с матерью и улетела из России: «Всем мозги сделала»

Ксения Бородина улетела с семьей в Тайланд после ссоры с мамой из-за паспорта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поездка едва не сорвалась по вине Инны Булатовны, заставившей понервничать знаменитую дочь.

Телеведущая Ксения Бородина уехала из России на фоне ссоры с матерью. Как оказалось, родственницы повздорили из-за документов. Ведущая «Дома-2» собиралась вместе с семьей в Тайланад, где арендовала роскошную виллу, но в самый последний момент Инна Булатовна не смогла найти паспорт. Поездка едва не сорвалась, о чем Ксения рассказала в соцсетях.

«Бабушка с утра всем мозги сделала уже. Порыдала… Да, бабушка?» — рассказала ведущая в сетях.

К счастью, путешествие семьи все же состоялось. Ксения вместе с дочками и мамой сейчас нежатся в лучах тайского солнца и делятся некоторыми подробностями. К примеру, девочки все еще не могут прийти в себя от восторга — с огромной виллы открываются невероятные виды на море и другие местные красоты, плюс сама территория буквально утопает в воде и зелени по задумке архитекторов. В доме даже есть свой кинотеатр, плюс огромная столовая и большое количество комнат.

Довольная и счастливая и сама Инна Булатовна, которая после пережитого стресса планирует по полной расслабиться и изучает местную кухню. Ксения в свою очередь наслаждается местными красотами и релаксирует во время массажных процедур.

Примерно в таком формате семья планирует встречать и Новый год, а зимнее настроение они уже с лихвой получили дома, отметив с размахом день рождения маленькой Теоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина подарила дочери сережки за 700 тысяч рублей.