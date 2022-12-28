Ответ России на потолок цен: кто окажется в плюсе

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Европа пыталась насолить Москве и сломить ее санкциями. Однако не все так просто.

В качестве ответных мер на введение европейскими странами потолка цен на нефть Россия выбрала наиболее мягкий сценарий. Прежде всего он лоялен по отношению к российским экспортным компаниям. Об этом заявил эксперт финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с 5-tv.ru.

«Обсуждались более радикальные сценарии, вплоть до того, чтобы создать единый канал экспорта нефти, как у нас существуют в газовой сфере, где только одна компания экспортирует трубопроводной газ <…> Но, по всей видимости, руководство страны посчитало, что нужно дать свободу бизнесу, чтобы они могли максимально эффективно подстроиться под новые реалии рынка», — заявил эксперт.

Юшков отметил, что еще в начале текущего года сложилась похожая ситуация. Западные компании отказывались покупать российскую нефть в полной мере, а сразу же переориентировать ее на азиатские рынки не удалось. В тот момент выросла скидка на нефтепродукты из России — до 35 долларов на каждый баррель. Это привело к сокращению объема экспорта.

«Но компании смогли преодолеть эти сложности. К осени объемы экспорта восстановились на уровне к началу года, скидка уменьшилась до 18 долларов на каждый баррель. Вот и в декабре. Поэтому я думаю, что здесь посчитали этот опыт успешным, что не надо излишне вмешиваться в рыночное ценообразование», — объяснил аналитик.

Единственный запрет, который вводится ответными мерами — это запрет для тех государств, у кого в контракте прописана привязка к потолку цен. Все остальное отдается на откуп компаниям, чтобы те сами восстановили объемы экспорта и уменьшили скидку на российскую нефть.

Россия перестает торговать с теми, кто вводит потолки?

Полный запрет на торговлю нефтепродуктами действительно обсуждался во время подготовки реакции Москвы. Однако в конечном указе от президента РФ Владимира Путина этого нет. Там даже нет перечисления тех стран, кому запрещено поставлять «черное золото».

«В любую страну запрещено будет, если в контракте есть прямая или косвенная привязка к потолку цены. Если в контракте на продажу нефти этого нет, то нам абсолютно без разницы, куда она дальше отправится. Наша задача — увеличить экспорт и убрать скидку, а не влезать с лишним регулированием в экспортные контракты», — объяснил профессионал.

Насколько сильно это отразится на Европе?

По мнению Юшкова, одна из причин, почему не стали прописывать запрет на поставку нефти в поддерживающие санкции страны кроется в том, что почти все эти государства и без того прекратили у себя импортировать горное масло из РФ. Так, например, сделали США еще в апреле. Также европейские страны запретили импорт российских нефтепродуктов при помощи морского транспорта.

Именно поэтому вводить ограничения было почти бессмысленно. Европа с 5 декабря приостановила импорт нефти РФ посредством танкеров, однако сохранила возможность ее покупки через трубопровод.

«Поэтому сохраняют закупки прежде всего Венгрия, Чехия, Словакия. Через Венгрию транзитом нефть идет в Сербию и до нового года, по крайней мере, продолжают покупки Германия и Польша тоже по нефтепроводу „Дружба“», — отметил Юшков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru



Значит ли это, что цены на нефть в Европе будут неподъемными?

Аналитик отметил, что цены на нефтепродукты имеют глобальный характер, поэтому примерно одинаково меняются во всем мире. Однако рынки сейчас выстраиваются крайне неэффективно. Раньше все строилось с экономической точки зрения, а теперь с политической.

Транспортное плечо увеличивается у всех государств. Москва везет энергоресурсы в Азию, а в Европу приходят отдаленные поставщики Ближнего Востока и Африки, которые раньше ориентировались на азиатский рынок. Если Россия сократит экспорт слишком сильно, то это создаст дефицит продукта на мировых рынках, цены на нефть повысятся чуть ли не выше ста долларов за баррель.

«Поэтому, конечно, для европейцев есть риск, что, отказавшись от российской нефти и создавая проблемы с ее экспортом, они спровоцируют подорожание вообще любой нефти в мире. И сами они, получается, из-за своих же собственных санкций будут платить за теперь уже не российскую нефть значительно дороже», — подчеркнул аналитик.

Стоит ли ждать ответных мер Европы на реакцию России?

Вряд ли коллективный Запад станет как-то реагировать на ответные шаги российской стороны. Европа уже ввела все ограничения, которые были возможны.

«Не думаю, что со стороны европейцев будут какие-то ответные меры на российские контрсанкции. Скорее, они и дальше будут пытаться разработать какие-то новые санкционные пакеты, но теперь уже в других отраслях. И указ Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России будет действовать до 1 июля 2023 года. Это время на то, чтобы эти страны одумались», — сообщил эксперт.

Юшков отметил, что в подобных ответных мерах на санкции, российская сторона всегда оставляет «лазейку». Вероятно, настройки санкционного режима позволяют, по решению правительства, давать исключения из-под санкций.

«Второй момент: временный характер носят российские меры для того, чтобы продемонстрировать, что мы готовы к диалогу, и если в отношении России будут сниматься санкции, то мы готовы, в свою очередь, отменить собственное ограничение», — заявил профессионал.

Изменится ли российский рынок?

По мнению Игоря Юшкова, в ближайшие полгода произойдет некий переходный период, в рамках которого РФ сократит экспорт. Придется увеличить скидку на те же самые 30-35 долларов на баррель, особенно в отдаленных портах.

За это время Россия будет набирать танкеры на мировом рынке, которые будут лояльны к нам, начнут перевозить нашу нефть вне зависимости от того, укладывается цена в потолок или нет

«Соответственно, этот период для мира тоже будет нестабильным. Потому что сокращение экспорта из России может спровоцировать рост цены. В итоге, Россия в денежном выражении, может, и не потеряет ничего, а за каждый баррель будет получать больше», — сообщил аналитик.

Эксперт уверен, что введение потолка цены является негативной историей. Те же страны ОПЕК внимательно следят за событиями и понимают, что следующими могут оказаться именно они. В газовом вопросе потолок цены уже вводится не против российской стороны, а вообще против любых поставщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биржевые цены на нефть стали выше после введения потолка на топливо из РФ.