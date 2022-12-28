Красота требует жертв? К каким проблемам приводят модные прически

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Выпадение волос — лишь меньшее зло, которое случается после того, как они перенесли серьезный стресс.

Модная и сложная прическа может обернуться настоящей катастрофой для девушки. После серьезной нагрузки волосы иногда не выдерживают и перестают расти. Почему это происходит и как решить проблему в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал трихолог Александр Вохмянин.

Эксперт пояснил, что повреждение самих волос — лишь меньшее зло, которое случается с клиентами салонов. Самое опасное — повреждение волосяного фолликула, есть вероятность, что волосы после этого вообще местами расти не будут. Такое, в частности, бывает после процедуры наращивания.

«Проблема модных причесок не в том, что повреждается сам стержень. Страдает волосяной фолликул, и повреждения могут носить порой необратимый характер. Возникают те же проблемы, что при процедуре наращивания волос, когда парикмахер не рассчитывает нагрузку на волосы. Они у всех разные, структура может отличаться, и мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда капсулы сняли и видим пустые участки, где травмировался фолликул, и рост волос самостоятельно не будет продуцироваться», — заверил собеседник.

В таких ситуациях без медицинского вмешательства проблему не решить. Есть ряд медицинских процедур, которые помогут вернуть жизнеспособность волосяного фолликула. Но порой и этого недостаточно.

«Порой ситуация может приводить к серьезной травме, что восстановление возможно только с помощью трансплантации», — пояснил специалист.

В заключение он призвал девушек не проводить на себе серьезных экспериментов. Особенно, если природа и без того не наградила шевелюрой. Есть много других щадящих способов навести красоту, чтобы потом она не превратилась в «тыкву».

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