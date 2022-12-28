«Рыбинского маньяка» приговорили к пожизненному сроку за убийства детей

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Преступник был задержан через несколько дней после преступления в Рыбинске. Он прятался в траве рядом с гаражами.

К пожизненному заключению суд приговорил «рыбинского маньяка». По данным 5-tv.ru, в последнем слове обвиняемый Виталий Молчанов просил не назначать ему высшую меру наказания. Мужчина отметил, что не опасен для общества, поскольку в совершенном преступлении не было умысла. По словам убийцы, все дело в психическом расстройстве.

В сентябре 2020 года Молчанов убил двух дочерей своей сожительницы. Девочкам было восемь и 13 лет. Тела мать обнаружила, придя с работы. С мужчиной она познакомилась в сети за полтора месяца до трагедии, а затем переехала к нему с детьми из Омской области. В 2019 году он отбыл наказание за убийства и другие тяжкие преступления.

По данным Следственного комитета, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать девочек, а затем убил и надругался над телами погибших. Преступник был задержан через несколько дней в Рыбинске. Сотрудники полиции обнаружили его, когда мужчина пытался спрятаться в траве рядом с гаражами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли по оправе очков выявить маньяка.