Подложить кролика: какие подарки из секс-шопа выбрать к Новому году

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Женщины и мужчины могут подарить партнерам не только эротические девайсы, но и необычные сувениры.

В секс-шопах, как и в других магазинах, наблюдается предновогодний ажиотаж. Консультанты рассказали, какие подарки чаще всего выбирают покупатели, пишет Сибкрай.ru.

Покупатели-мужчины появляются в секс-шопах чаще женщин и знают, чем порадовать свою партнершу. Самый популярный подарок — вибратор-кролик. К тому же в 2023 году кролик считается главным символом Нового года.

Часто мужчины выбирают в качестве подарка для женщин бесконтактные стимуляторы. Они воздействуют на эрогенные зоны не вибрацией, а специальной воздушной мембраной. При этом есть девайсы в новогоднем дизайне, к примеру, в виде небольшого, но умелого снеговичка.

Женщины, желающие порадовать своих партнеров, чаще выбирают в секс-шопах подарок-впечатление. Им может стать эротическая настольная игра, наборы для массажа, различные лубриканты, которые помогут провести незабываемую новогоднюю ночь.

Не менее распространенный вариант подарка — БДСМ-аксессуары. В секс-шопах можно найти «легкие» атрибуты — перышки для щекотки, ленты для флоггера, ошейники или плетки. Также весьма популярны фаллические леденцы, сладкие кляпы или провокационные БДСМ-брелоки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие новогодние подарки больше всего хотят получить женщины и мужчины в России.