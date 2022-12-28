Будет еще больнее. В Европе занервничали из-за ответа России на потолок цен

В Европе слишком поздно поняли, что потолок цен на нефть был необдуманным шагом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov; 5-tv.ru

Западные страны и их партнеры подсчитывают возможные убытки от собственных же санкций.

О запрете Владимира Путина продавать российскую нефть странам, где ввели ценовой потолок пишет вся мировая пресса.

Как отмечает журнал Forbes, ограничение цен было ненужным шагом со стороны Западного альянса, но это дало Путину возможность еще больнее ударить по европейским странам, которые и так испытывают энергетический голод. В конечном итоге пострадают простые европейцы, пишет газета Telegraph.

Алексей Лазуренко изучил, как именно указ российского президента повлияет на энергорынок.

С пометкой «срочно» Россия отвечает на попытки Запада перекроить энергетический рынок, пестрят мировые агентства. В телевизионном эфире аналитики считают потери.

«Россия является очень важным игроком на мировом рынке нефти. И сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены. Нам придется дальше жить со значительно более высоким ценником, чем мы привыкли», — говорит аналитик Кристиан Копфер.

Рынки демонстрируют это уже сейчас: за сутки стоимость бочки Brent рвется к показателям начала месяца и не стремится всерьез откатывать назад. Президент России давно предупреждал: игры на энергетическом рынке ни к чему хорошему не приведут. И перед тем, как ответить на ценовой потолок Запада, сделал это вновь.

«Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет. Никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем. Но дело совершенно не в этом, а дело в том, что на мировую энергетику, в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты», — заявил Владимир Путин.

Теперь российские компании просто не будут подписывать контракты на поставки нефти, если в них фигурируют эти инструменты. Исключение может сделать сам глава государства, но с каждым днем необходимости в этом будет все меньше. У российской нефти есть надежные покупатели на Востоке, а чем будет греться Европа — пока вопрос.

«Евросоюзу теперь надо найти альтернативу, потому что Россия продолжит продавать свою нефть Китаю, Индии и Турции, то есть тем странам, которые заинтересованы в торговле с Россией и сохранении рыночных цен», — отметил президент американской консалтинговой фирмы Lipow Associates Эндрю Липау.

Поэтому Минэнерго объявляет, что в 2022 году добыча отечественного черного золота вырастет на 2%, а экспорт — на 7,5%. Россия — ответственный игрок рынка, и понимает, что ограничения поставок делают дороже всю мировую экономику.

«Даже США импортировали огромное количество нефти в день, делая нефтепереработку более эффективной. Но сейчас этому пришел конец. Рынок нефти разделен и более политизирован», — заметил американский экономист Дэниел Ергин.

Настолько, что Польша, с одной стороны, намерена купить в 2023 году три миллиона тонн российской нефти, а с другой — именно Варшава требовала, чтобы пресловутый потолок цен был в два раза ниже того, что Запад установил сейчас. Конечно, все это можно списать уже на внутриевропейскую борьбу за ресурсы, но отвечать за нее будет весь Старый Свет.

«Для европейцев есть риск, что, отказавшись от российской нефти и создавая проблемы с ее экспортом, они спровоцируют подорожание вообще любой нефти в мире, и сами они, получаются, из-за своих же собственных санкций будут платить за теперь уже не российскую нефть значительно дороже», — подчеркнул эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но первыми пострадают те, кто пошел на поводу Запада. Японские компании на днях объявили, что из-за санкций вынуждены отказаться от страхования танкеров с СПГ из России, а он критически важен для экономики страны. Теперь Япония может еще и стать одним из первых государств, куда отправка российского газа будет вообще запрещена. В любом случае в феврале, когда новый указ вступит в силу, энергетический рынок будет совсем другим.