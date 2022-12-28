«Собака лает»: Захарова ответила на призыв Киева выгнать Россию из ООН
Представитель МИД Захарова предложила игнорировать призывы Киева исключить Россию из ООН
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
По словам Марии Захаровой, на Украине в последнее время появилось много мерзавцев, желающих привести страну к катастрофе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не реагировать на призывы киевского режима исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). Свое мнение дипломат высказала в эфире радио Sputnik.
«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — прокомментировала возгласы Киева Мария Захарова.
Кроме того, представитель МИДа отметила, что Украина в своей истории видела разных политических деятелей, но в последнее время появилось немало мерзавцев. Они развалили страну и пододвинули ее к обрыву в катастрофу.
К слову, 26 декабря глава МИД России Сергей Лавров в беседе с руководителями отечественных СМИ заявил о желании администрации США положить конец мировой истории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ заявил о неадекватной реакции ООН по делу о расстреле российских военных.