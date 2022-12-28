«Собака лает»: Захарова ответила на призыв Киева выгнать Россию из ООН

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

По словам Марии Захаровой, на Украине в последнее время появилось много мерзавцев, желающих привести страну к катастрофе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не реагировать на призывы киевского режима исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). Свое мнение дипломат высказала в эфире радио Sputnik.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — прокомментировала возгласы Киева Мария Захарова.

Кроме того, представитель МИДа отметила, что Украина в своей истории видела разных политических деятелей, но в последнее время появилось немало мерзавцев. Они развалили страну и пододвинули ее к обрыву в катастрофу.

К слову, 26 декабря глава МИД России Сергей Лавров в беседе с руководителями отечественных СМИ заявил о желании администрации США положить конец мировой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ заявил о неадекватной реакции ООН по делу о расстреле российских военных.